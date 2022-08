Erwin houdt natuurgebied Oranjezon goed in de gaten: ‘Brandgevaar is nu prioriteit nummer één’

update 23-jarige bestuurder aangehou­den na bedreiging en doorrijden na ongeval Nieuwer­kerk

NIEUWERKERK - Een 23-jarige bestuurder is zondagavond in Oosterland aangehouden op verdenking van bedreiging en wegvluchten nadat hij een fietser (56) had aangereden op de parallelweg langs de N59 in Nieuwerkerk.

8 augustus