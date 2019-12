Eropuit op eerste kerstdag

video Vlissingse hulpverle­ners halen Badr uit de ring: ‘Het doet wel wat als je zo’n grote man zo hard ziet huilen’

22 december ARNHEM - Zijn stem klinkt nog wat schor, de adrenaline zit nog een beetje in zijn lijf. De Vlissingse hulpverlener Jean Vroomen haalde gisteravond met zijn team eerst Badr Hari uit de ring in een bomvol Gelredome om daarna nog even een hardcorefeestje in de Lasloods in Vlissingen mee te pakken. ,,Het was een memorabele avond.”