Ernstig zieke wil graag naar de Zeeuwse kust: ‘Nog één keer die straffe wind door de haren’

De Stichting Ambulance Wens laat ongeveer 2000 wensen per jaar in vervulling gaan. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van zes ambulances die gestationeerd zijn in Rotterdam. Voorbeelden van Zeeuwse wensen zijn er in overvloed, blijkt uit een overzicht van de stichting. Alleen al deze maand zijn er twee wensen in Zeeland in vervulling gegaan. Sinds 2018 gaat het om rond de twintig.

Zo wilde Anne-Marie de Vos nog graag een keer terug naar Vlissingen, waar ze geboren en getogen was. ‘ Nog een laatste keer naar het strand, de (straffe) wind door de haren voelen en nog een keer met familie samenzijn in strandpaviljoen Panta Rhei’, schrijft dochter Femke. ‘Het was heel emotioneel, maar zo ontzettend mooi. Mijn moeder heeft lekker geslapen op de brancard en in het hospice iedereen de oren van de kop gekletst over deze bijzondere dag. Tien dagen later is ze overleden. Maar ze is gegaan met de herinneringen van deze fantastische dag. Het was prachtig!’