Ernstig zieke Jade (10) uit Goes krijgt haar eigen wedstrijd

GOES - Vorig jaar november kreeg het gezin De Lange uit Goes een verdrietige boodschap. De tienjarige Jade had leukemie. Inmiddels heeft de Goese vele onderzoeken, opnames en chemotherapieën ondergaan. Daaruit kwam naar voren dat een stamceltransplantatie noodzakelijk is.

Om Jade een hart onder de riem te steken, gaat de Goese atletiekvereniging AV'56 voor haar een baanwedstrijd organiseren: de Kanjerloop. Tot dit jaar kwamen de leden van de club in actie voor Serious Request, maar op 14 december staat nu Jade en het door haar gekozen goede doel centraal.

,,Ze is sinds 2015 jeugdlid van AV’56'', meldt de club. ,,Ze is zeer ernstig ziek en heeft een goed doel aangewezen dat samenhangt met haar ziekte. Ze traint altijd enthousiast mee en ze is graag bij wedstrijden. Haar favoriete onderdelen zijn hoogspringen, verspringen en sprint. Buiten de atletiek is ze verzot op paardrijden.''

Jade ligt ze nu zeven weken, vanaf medio augustus tot begin oktober, in vrijwel volledige isolatie in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht om de stamceltransplantatie te ondergaan.

Blog

Op haar blog www.kanjerjade.nl schrijft ze, samen met haar ouders, over het verloop van haar ziekte. Zij vinden Jade een kanjer, omdat ze haar zware ziekte en alle belastende behandelingen met een positieve instelling ondergaat.

Het doel waarvoor AV’56 in actie komt hangt nauw samen met Jades verblijf in het ziekenhuis. Jade is erg enthousiast over het ‘Café des Artistes’, een rijdend kunstatelier. Een grote kar met materialen komt langs bij de kinderen om met hen unieke kunstobjecten te maken, zoals een beeldje of een portret.