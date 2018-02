Ernstig ongeluk op A4 bij Bergen op Zoom, weg afgesloten richting Antwerpen

TIA sneller te behandelen door nieuwe poli in ziekenhuis Vlissingen

9:31 VLISSINGEN - Een nieuwe polikliniek in het ziekenhuis in Vlissingen zorgt ervoor dat mensen met een TIA (tijdelijke afsluiting van een bloedvat in de hersenen) voortaan alle onderzoeken en de uitslag ervan op één dag krijgen. Voorheen moesten patiënten daarvoor twee tot drie keer naar het ziekenhuis.