‘Ernstig misdrijf’ in Middelburg was zedenmisdrijf

MIDDELBURG - Het mysterieuze ‘ernstige misdrijf’ van afgelopen zondag in Middelburg, waarvoor gisteren langdurig een politiehelikopter boven de stad cirkelde , is een zedenmisdrijf. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Een jonge vrouw is slachtoffer geworden van een zedenmisdrijf waarbij vermoedelijk twee mannen betrokken zijn geweest. Het team Zeden onderzoekt de zaak. Van de verdachten ontbreekt nog ieder spoor.

Vanwege de impact die deze zaak op het slachtoffer heeft, is eerder besloten om niet te spreken over een zedenmisdrijf. De algemene term ‘ernstig misdrijf’ heeft echter zoveel vragen en onrust veroorzaakt bij burgers, dat na overleg met de officier van justitie besloten is om meer openheid van zaken te geven over de aard van het delict.

Voor zover nu bekend hebben twee mannen het slachtoffer tussen 15.00 en 16.15 uur belaagd. Met zijn drieën hebben zij vermoedelijk in de omgeving van de Zusterstraat, de Sint Janstraat, de Nieuwe Haven, de Hoogstraat en de Gortstraat gelopen. De politie is nog steeds op zoek naar mensen die dit drietal door genoemde straten hebben zien lopen. Ook heeft de politie ‘grote belangstelling’ voor camera- of dashcambeelden die tussen 15.00 en 16.15 uur opgenomen zijn in deze straten. Bij winkeliers zijn die al opgevraagd.