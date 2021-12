Erik Weug bekijkt Vlissingen van 70 meter hoogte: ‘Er is altijd wel iets te zien’

Weug werkt als kraanmachinist. Zijn werkplek, de cabine van zijn kraan, ligt pal boven de Kop van het Dok in het Scheldekwartier. Daar houdt hij zich bezig met bevoorraden, wandjes plaatsen of andere werkzaamheden ten behoeve van de bouw van de nieuwe woontorens. De ene dag keer heeft hij het wat drukker dan de andere. Op een rustige dag heeft hij tijd om te neuzen in een tijdschrift of een foto of video te schieten van zijn uitzicht over Vlissingen. Gewoon met zijn telefoon.