Eric Vervaet zwaar ontdaan door kogelbrief: ‘Ik word monddood gemaakt!’

Vervaet is één van de vaste bellers naar Zegt U Het Maar, waarin Zeeuwen kunnen reageren op het nieuws. Hij neemt het op voor boeren, bouwvakkers en ander groepen die in zijn ogen in de verdrukking raken. Ook is hij bekend van het actiecomité Red Onze Polders, die strijd voerde tegen de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder. ,,Ik kom van Westdorpe. In mijn borstkas klopt een boerenhart.”

Vrijdag zat er een merkwaardige brief bij de post. ,,Ik voelde al dat er iets in zat. Daarom heb ik meteen handschoenen aangetrokken. Het bleek een kogel, een 5 mm patroon van het type Flobert. Er zit een oogje aan, zodat je de kogel aan een kettinkje kunt bevestigen. Van wie? Er staat geen afzender op. De brief is gepost in Rotterdam als ik het stempel bekijk.”

‘Je mening geven mag kennelijk niet’

De schrik sloeg hem om het hart. Hij heeft afgelopen weekend aangifte gedaan bij de politie. Die heeft de zaak in onderzoek. Vervaet voelt zich serieus bedreigd, maar heeft werkelijk geen idee waarom hij de kogelbrief heeft gekregen. ,,Ik heb in mijn reacties op Omroep Zeeland-radio geen mensen beledigd of geïntimideerd. Ja, hooguit heb ik het een keer over ‘groene rakkers’. Zo erg lijkt me dat niet. Ik geef mijn mening over zaken. Dat mag dus kennelijk niet meer in Nederland? Dus ik weet niet uit welke hoek dit komt. Wat ik wel weet, is dat als je dit rauw op je dak krijgt, je hele weekend naar de kloten is.”

Quote Het vervelende is dat je tegen een onzichtba­re vijand staat Eric Vervaet

Vervaet heeft besloten voorlopig niet te bellen naar Zegt U Het Maar. Ook op advies van goede vrienden om hem heen. ,,In feite word je monddood gemaakt.” Zelf wil hij eerst en vooral zijn vrouw beschermen. Het is namelijk niet de eerste keer dat Vervaet doelwit is. In 2017 werd hij twee keer bedreigd en belaagd. Eén keer gooide iemand een vuurwerkbom door de brievenbus.

,,Zo'n vuurwerkbom is haast zo zwaar als een handgranaat. Gelukkig bleven we ongedeerd. We hadden wel meer dan 5000 euro schade. De hele buurt was in rep en roer. Wij ook natuurlijk. Het vervelende is dat je - ook nu weer - tegen een onzichtbare vijand staat. Ik kan je zeggen: van binnen kolk ik! Wat me wel goed doet, zijn de vele steunbetuigingen op sociale media. Ik ga nu even met een vriend de polder in om mijn zinnen te verzetten.”

Quote Ik ken Eric Vervaet als een man die fatsoen­lijk formuleert en zeker geen mensen schoffeert Edwin de Kort, Hoofdredacteur Omroep Zeeland

Hoofdredacteur Edwin de Kort: dit is wel de druppel... Een vaste beller naar het radio-programmaonderdeel Zegt U Het Maar die vanwege zijn uitlatingen een kogelbrief ontvangt. Nee, dat heeft hoofdredacteur Edwin de Kort in de elf jaar tijd dat hij Omroep Zeeland leidt nog nooit meegemaakt. ,,Dit is wel de druppel. Om die reden is maandag besloten om een uitzending te maken zonder inbreng van bellers. In plaats daarvan komt een gesprek over het thema verdraagzaamheid met psycholoog Huibrecht Boluijt en Stefano La Heijne van het Anti Discriminatie Bureau Zeeland. We willen hier even bij stilstaan.” De Kort spreekt zijn afschuw uit over de kwestie. Hij begrijpt niet waarom Vervaet wordt bedreigd. ,,Ik ken Eric Vervaet als een man die betrokken is bij Zeeland. Hij formuleert fatsoenlijk en schoffeert zeker geen mensen. In Zegt U Het Maar gelden spelregels. Als iemand over de grens gaat, bijvoorbeeld door een discriminerende opmerking, dan grijpen we in. We hebben Eric Vervaet nog nooit op de vingers hoeven tikken. Dat zegt genoeg.” Mensen zoeken sneller de grens op

De hoofdredacteur van Omroep Zeeland signaleert de verharding in de maatschappij ook in ‘zijn’ programma. ,,Er is meer agressie tegen hulpverleners. Ook journalisten worden regelmatig bedreigd of het werken onmogelijk gemaakt. Die tendens zie je terug in reactieprogramma’s. Mensen zoeken sneller de grens van het betamelijke op. We moeten vaker corrigerend optreden omdat bellers de spelregels overtreden. Dan vragen we ze een tijdje niet meer te bellen of we kappen ze meteen af. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar ook daar zitten grenzen aan. We moeten wel fatsoenlijk met elkaar om blijven gaan.” Dinsdag gaan de lijnen van Zegt U Het Maar weer open.