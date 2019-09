Ergernis over lange reparatietijd fietsvoetveer

Willem Willemse (50 Plus) noemde het vrijdag ‘onacceptabel’ dat een van de twee veerboten tussen Vlissingen en Breskens een kwartaal uit de vaart is. Volgens Kees Bierens (VVD) is het ‘niet uit te leggen’. Er is een eigen werkplaats met reserveonderdelen en het is niet de eerste keer dat de generator stuk is, betoogde hij. Jan Henk Verburg (ChristenUnie) wilde weten of van een snelle reparatie is afgezien omdat die te veel zou kosten.