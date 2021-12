Ergens in Zeeland gaan honderden kilo’s carbid de lucht in. Maar wáár?

Cameratoe­zicht op Markt Westkapel­le: ‘We willen geen herhaling van ongeregeld­he­den’

WESTKAPELLE - Op de Markt in Westkapelle is een camera opgehangen die voor toezicht zorgt tijdens de jaarwisseling. Op die manier willen de politie en de gemeente daar de boel in de gaten houden. Tijdens de jaarwisseling van 2020 op 2021 werd de politie in Westkapelle belaagd met onder meer vuurwerk en moest de mobiele eenheid eraan te pas komen.

28 december