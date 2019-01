Erfgoed wordt cement van de samenleving

Natuurlijk, een oude kerk, een bejaarde boerenwoning, een vergeten transformatorhuisje: stenen monumenten in de provincie worden gekoesterd. De resten van een verdronken dorp kunnen eveneens op een wakend oog rekenen. En oude volkssporten en gebruiken, daar zijn we ook zuinig op. Krulbollen in Zeeuws-Vlaanderen en de strao op Schouwen-Duiveland zijn opgenomen in de nationale inventaris van het nationaal immaterieel cultureel erfgoed.

Als het aan Wim Scholten ligt wordt ‘ons’ erfgoed hoe langer hoe meer ‘cement’ van de samenleving. Scholten is directeur van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, nu dus Erfgoed Zeeland. Vanmiddag onthulde gedeputeerde Ben de Reu tijdens een feestelijke bijeenkomst met muzikale intermezzo’s van het jeugdorkest van muziekvereniging Euterpe uit Heinkenszand de nieuwe naam van de stichting. Die naam wordt vergezeld van een nieuw logo en een brochure waarin de meer verbindende koers van de erfgoedorganisatie uit de doeken wordt gedaan.

Volledig scherm Het nieuwe logo van Erfgoed Zeeland.

Eén gemeente

Quote Is erfgoed niet van ons allemaal? Als je die vraag bevesti­gend beant­woordt, wordt het interes­sant. Wim Scholten, directeur Erfgoed Zeeland ‘Ons’ erfgoed, dan hebben we volgens Scholten in Zeeland nogal wat te verhapstukken. Hij heeft wel eens contact opgenomen met de jury van de BNG Bank Erfgoedprijs, die jaarlijks een gemeente kiest die zich op dat gebied onderscheidt. De Zeeuwse gemeenten vallen steevast buiten de boot, omdat ze in hun eentje niet op kunnen tegen steden als Leiden en Zutphen, de winnaars van de afgelopen twee jaar. Waarom, suggereerde Scholten, kan Zeeland niet als één gemeente worden beschouwd? Dan heb je het meteen over aantallen die wel degelijk gewicht in de schaal leggen: 3.750 rijksmonumenten, 812 gemeentelijke monumenten, 83 groene rijksmonumenten, 48 musea, 17 beschermde stads- en dorpsgezichten, 73 archeologische monumenten, 1 nationaal landschap en 2 inschrijvingen in de nationale inventaris immaterieel cultureel erfgoed. De BNG Bank-jury was echter onverbiddelijk: alleen gemeenten dingen mee.

Erfgoed-directeur Scholten wil voor de nieuwe koers toch graag die gedachtelijn vasthouden: meer provinciebreed denken en minder vanuit de gemeente. Zo kan een cultuur-historisch waardevol landschap, dat in twee of meer gemeenten ligt, beter worden beheerd: ,,Zeker vanuit erfgoedperspectief kunnen grenzen in zo'n geval obstakels zijn.”

Wat is erfgoed?

Erfgoed Zeeland wil nadrukkelijk drie kernbegrippen aan bod laten komen: beschermen, benutten, beleven. Ook daarbij wordt voor een ruimhartige benadering gekozen. Scholten: ,,Is erfgoed niet van ons allemaal? Als je die vraag bevestigend beantwoordt, wordt het interessant. Voor wie hier al lang woont is erfgoed misschien het klassieke monument. Maar wat is erfgoed voor iemand die hier pas is komen wonen of voor een jongere? Daar leg ik een link naar ons nieuwe programma. We willen ons als erfgoedorganisatie opener opstellen. We blijven werken op de manier die we al deden, via honderden organisaties en vrijwilligers. Maar we gaan ook zorgen dat erfgoed meer een bindmiddel wordt in de samenleving.”

Quote Als graffiti waardering krijgt, dan kan dat ook erfgoed zijn. Dan heb ik het niet over een simpele, snel opgebrach­te tag. Wim Scholten, directeur Erfgoed Zeeland Hoe dat gebeurt? In 2021 bijvoorbeeld wordt de nieuwe ‘Omgevingswet’ van kracht. Plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur worden meer op elkaar afgestemd en provincies, gemeenten en waterschappen moeten in kaart brengen wat in de omgeving belangrijk is. Scholten denkt dat zijn stichting Erfgoed Zeeland daarbij een belangrijke rol kan spelen: ,,De provincie heeft ons al gevraagd om mee te helpen aan een goede omgevingsvisie. Wij weten veel van monumenten, archeologie en cultuurhistorie. We hopen nu dat ook het onbekende erfgoed, dat nog geen status heeft, aandacht gaat krijgen. Burgerparticipatie weegt zwaar in de nieuwe aanpak, iedereen kan laten horen wat hij of zij waardevol vindt in de eigen omgeving. Een monumentaal gebouw als de Oostkerk in Middelburg spreekt voor zich. Maar een onverhard polderweggetje ligt minder voor de hand. Toch telt ook dat mee.”

Onder handbereik

Nieuw erfgoed kan zomaar onder handbereik zijn. Ook voor directeur Scholten zelf. Bijvoorbeeld: zijn organisatie is in Middelburg gehuisvest in een oude brandweerkazerne. Daaronder ligt de bunker van de BB, de dienst Bescherming Burgerbevolking, die in 1968 is geopend: ,,Die kelder is in feite erfgoed van de Koude Oorlog. Ik denk dat de tijd gekomen is dat we dat soort erfgoed moeten bewaren en toegankelijk moeten maken voor het publiek."

Volledig scherm Graffiti in Vlissingen: nieuw erfgoed? © Izaäk Verkeste

Een ander voorbeeld: ,,Als graffiti waardering krijgt, dan kan dat ook erfgoed zijn. Dan heb ik het niet over een simpele, snel opgebrachte tag. Maar in Vlissingen hebben we op de muur bij het oude hotel Britannia mooie uitingen gezien. Goes heeft prachtige muurschilderingen. En de watertoren van Oostburg is met de druppels van Johnny Beerens een icoon. Als inwoners zo'n schildering waarderen, dan kun je als gemeente daar in nieuwe plannen rekening mee houden.”