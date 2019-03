Er zijn meer ganzen in Zeeland, maar ze richten minder schade aan op Zeeuwse akkers

MIDDELBURG - De schade die ganzen aanrichten op Zeeuwse akkers is sinds 2012 gehalveerd. De laatste jaren brengen ganzen voor gemiddeld 650.000 euro per jaar schade toe aan landbouwgewassen. In 2012 was dat nog 1,6 miljoen euro. Tegelijkertijd blijven ganzenpopulaties groeien.