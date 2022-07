Er staat een bruisend weekend voor de deur: dit is er te doen in en rond Zeeland

VLISSINGEN - Het wordt stralend weer dit weekend en er is genoeg te doen in de provincie. De PZC heeft tien evenementen op een rij gezet, waarvan één buiten Zeeland.

Kermis in Vlissingen

In Vlissingen kun je je het hele weekend vermaken in botsauto’s en attracties. Het Kermis Festival Vlissingen heeft een nieuwe locatie, het evenement vindt plaats in het maritieme Scheldekwartier rondom de Jan Weugkade. De kermis telt 36 attracties en kramen en er zijn een muziekpodium, foodtrucks en een vuurwerkshow.

Volledig scherm Drukte op een eerdere vlooienmarkt in de Zeelandhallen. © Johan van der Heijden

Vlooienmarkt in Goes

Met maar liefst driehonderd kramen mag deze vlooienmarkt in de Zeelandhallen in Goes gerust ‘mega’ genoemd worden. Verzamelaars en koopjesjagers kunnen hier urenlang rondstruinen op zoek naar tweedehands spullen. Parkeren kan voor de deur, gratis. De toegangsprijs bedraagt 4,50 euro.

Volledig scherm Lisa de Waal droeg donderdag na tweeënhalf jaar eindelijk de titel Miss Visserij over aan Dorien Padmos. © Marieke Mandemaker

Visserijdagen Bruinisse

De Visserijdagen gingen traditiegetrouw donderdag van start. De 59ste editie van het dorpsfeest, mét kermis, barstte los en de kroegen stroomden weer ouderwets vol. Miss Visserij 2022 Dorien Padmos (24) werd gekroond. Vrijdag en zaterdag treden er nog diverse artiesten op bij de kroegen en op het havenplateau. De braderie is vrijdag en zaterdag ook nog te bezoeken.

Volledig scherm De Gentse Feesten 2019 werden drukbezocht. © Nicolas Maeterlinck/Belga

Gentse feesten

Wie dit weekend een tripje naar België wil maken én wil feesten, kan het beste naar Gent rijden. De stad staat tien dagen op zijn kop voor de Gentse Feesten. Een feest voor jong en oud, waar de helft van de eetkramen een vegetarisch aanbod heeft, verdeeld over maar liefst zestien pleinen. De Gentse Feesten duren tot zondag 24 juli.

Volledig scherm Kunstwerk van Liesbeth Labeur voor Façade. © Dirk-Jan Gjeltema

Kunst in Middelburg en Aardenburg

Voor een mooie stadswandeling moet je dit weekend in Middelburg of Aardenburg zijn. De internationale kunstmanifestatie Façade is opgesteld in Middelburg. De tentoonstelling voert je door de straten van de stad. De werken van zestien kunstenaars zijn vier maanden lang te zien tijdens de openluchttentoonstelling.

Volledig scherm Reizend speeltheater Kip van Trooje was in het kader van Kunstenfestival Aardenburg in 2019 op de Markt te zien. © Boaz Timmermans

In Aardenburg staat de hedendaagse beeldende kunst de komende weken centraal. De derde editie van het Kunstenfestival Aardenburg is te zien van 16 juli tot en met 4 september. De ambitie is om over twee jaar - tijdens de 5de editie - hoog op de Europese cultuurladder te staan. De route brengt bezoekers door Nederland en België langs twintig locaties om het werk van 33 kunstenaars te bewonderen.

Volledig scherm City of Dance, Middelburg. © City of Dance

City of Dance Festival

Helemaal uit je dak gaan, kan dit weekend bij City of Dance in Middelburg. Drie dagen lang muziek, verdeeld over zeven stages, met ruim tweehonderd artiesten op het festivalterrein aan de Oude Veerseweg. Vanwege het warme weer mogen bezoekers zonnebrand en deodorant meenemen en zijn er extra schaduwplekken gecreëerd.

Volledig scherm Emma Heesters. © Jokko

Feestavond Wemeldinge

Na twee jaar en drie keer uitstel wordt in Wemeldinge het grote feest voor het 50-jarig bestaan van de gemeente Kapelle gevierd. Internationaal artiest Emma Heesters - afkomstig uit ’s-Gravenpolder - komt optreden. Lee Towers, Q-Music met The (Foute) Party en de band Back to Waterloo maken het feest compleet.

Volledig scherm Folkloristische dag in IJzendijke in 2019. Joeri van Stee heeft het ringsteken gewonnen en wordt gejonast. © Peter Nicolai

Folkloristische Dag in IJzendijke

Zaterdag is er weer de Folkloristische Dag in IJzendijke, met een optocht met muziek, ringrijders, sjezen, krulbollen en demonstraties van oude ambachten. Voor de 49ste keer is het feest op de Markt en omliggende straten. Traditiegetrouw wordt de dag geopend met het Zeeuws-Vlaamse volkslied.

Volledig scherm Ook tijdens de viering van Zierikzee 800 jaar waande je je in andere tijden. © Marieke Mandemaker

Zierikzee 1572

Kom je zaterdag in de buurt van de Dikke Toren in Zierikzee dan sta je in één klap in de late middeleeuwen. Zierikzee streed destijds voor onze vrijheid en viert de geboorte van Nederland zaterdag. Het jaar 1572 wordt gezien als keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog.