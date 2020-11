Er rijden steeds meer deelauto’s door Zeeland. Toch bungelen we onderaan het lijstje

Het delen van auto’s zorgt voor minder autobezit, minder parkeerplaatsen en kan leiden tot een snellere overgang naar schone brandstoffen. In de afgelopen jaren groeide het aantal deelauto’s gestaag, ook in Zeeland, blijkt uit onderzoek van CROW-KpVV. Per 10.000 inwoners zijn er in Zeeland nu 12 deelauto’s. Dat zijn er relatief weinig. Alleen in Drenthe (11) en Limburg (10) is dat aantal nog lager. Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland zijn de koplopers.