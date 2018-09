Er liggen miljoenen klaar voor duurzame projecten, maar bijna niemand weet dat

VIDEO Geld stroomt binnen voor ernstig verbrand poesje uit Ritthem

16:30 RITTHEM - De doneeractie voor de zwaargewonde kitten Phoenix uit Ritthem is een groot succes. In twee weken tijd is al 7600 euro opgehaald. Meer dan vijfhonderd mensen hebben geld gedoneerd om het ernstig verbrande poesje te kunnen helpen. ,,Dit is geweldig, we zijn enorm dankbaar'', vertelt Marleen Drijgers van de stichting Scheldekat. ,,En het gaat ook steeds beter met Phoenix, dat is het belangrijkste.''