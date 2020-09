Er komt geen referendum over tol in de Westerscheldetunnel

Het referendum gaat niet direct over het tolvrij maken van de tunnel. Het gaat over het besluit van Provinciale Staten om in te stemmen met het pakket aan maatregelen dat speciaal adviseur Bernard Wientjes heeft samengesteld om het mislopen van de bouw van de marinierskazerne in Vlissingen te compenseren. Het Rijk trekt 650 miljoen euro uit om de economie in Vlissingen en Zeeland te stimuleren. De Stichting Zeeland Tolvrij had graag gezien dat afschaffing van de tol in de tunnel ook tot het pakket zou behoren en heeft daarom een referendum aangevraagd om de mening van de Zeeuwen over het Statenbesluit te horen.