Er komen meer wolven naar Zeeland: ‘Niets houdt ze tegen’

Jeroen nam de liefde voor de zee mee naar Maastricht

28 april Jeroen Raes (44), geboren in Middelburg en opgegroeid in Heinkenszand, is al twaalf jaar eigenaar van restaurant Rozemarijn in Maastricht. Zo goed en kwaad als het gaat, slaat de Zeeuwse horecaman zich met vrouw Maaike Steins en drie kids door deze barre tijden heen. Tijdens de lockdown ging hij bijvoorbeeld vier weken asperges steken in Ospel. Om die vervolgens in zijn zaak te schillen, koken en mee te geven in de Take Away-bestellingen. In zijn werk zitten Zeeuwse twisten. ,,Onze visleverancier komt uit Yerseke.”