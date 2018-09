Er gaat veel mis bij de verkoop van vuurwerk in Zeeland. Verkopers krijgen waarschuwingen.

Binnen Zeeland zijn 31 bedrijven die consumentenvuurwerk mogen opslaan en verkopen. Tijdens de verkoopdagen van 2017 heeft RUD Zeeland in totaal 55 controles uitgevoerd. Zij constateerde diverse overtredingen, waaronder een te smal gangpad in de opslagplaats en het meer verkopen dan de 25 kilogram per klant die is toegestaan.