Er gaat minder straling door je lijf met deze nieuwe CT-scanner in Vlissingen. ‘Onderzoek is daardoor veiliger’

column jan van damme Feestje: Een aardappel is een èrpel

28 juli Awel, ik had u vorige week een fjistje – een feestje – in dit hoekje beloofd. U was enthousiast, mijn mailbox stroomde vol met Zeeuws. Wat ervan geworden is kon u gisteren al lezen in de krant, want dit hoekje was veel en veel te klein om een beetje recht te doen aan al uw verhalen en taalvondsten.