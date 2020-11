EPZ wil kerncentrale in Borssele 20 jaar langer open houden en nog twee nieuwe ernaast

‘Ooster­schel­de het schoonste water van Europa? Dan zijn andere wateren nóg meer vervuild!’

27 november KERKWERVE - ,,Als dit het schoonste water van Nederland of zelfs Europa moet zijn, dan kun je wel nagaan hoe het met andere wateren is gesteld.” Vos Broekema uit Kerkwerve maakt zich ernstig zorgen over de hoeveelheid afval die aanspoelt langs de kustlijn van de Oosterschelde. Donderdagavond vond hij meer plasticgranulaatkorrels op een hoop dan hij ooit gezien had. Hij zou boetes willen uitdelen. ,,Maar dan moet je wel een dader kunnen vinden.”