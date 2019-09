EPZ en Sagro vrijgesproken van schuld aan dodelijk ongeluk in kolencentrale Borssele

Door deze Zeeuwse dorpen lopen de zes 3FM-dj’s in de strijd tegen mensenhan­del

14:32 GOES - NPO 3FM heeft de route bekendgemaakt die zes dj's eind december afleggen om geld in te zamelen voor het Rode Kruis. De estafette-wandeltocht begint op de Grote Markt in Goes en eindigt in Groningen. Onderweg doen de dj's onder meer Kloetinge, Kapelle en Kruiningen aan.