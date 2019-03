Eppie Klein (SGP) informateur bij waterschap

‘Nieuw Zeeuws provincie­be­stuur moet arbeids­krach­ten van elders aantrekken’

15:15 MIDDELBURG - De zeer krappe arbeidsmarkt is de achilleshiel van de Zeeuwse economie. Er is een groot gebrek aan gekwalificeerd personeel, wat de groei van bedrijven remt. Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten moet dan ook alles op alles zetten om vakkrachten aan te trekken. Dat schrijft de Economic Board Zeeland in een brief aan informateur René Verhulst,