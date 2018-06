Enquête naar bereikbaarheid mobiele telefoons in Zeeland

In 2016 is al eens een enquête uitgevoerd. Die geeft geleid tot een betere bereikbaarheid op het strand van Walcheren en in het gebied tussen Hengstdijk en Vogelwaarde. Die peiling wordt herhaald. Tot half juli kunnen inwoners via de site van de provincie op een kaart knelpunten aangeven. Vanaf eind juli gaat het Duitse bedrijf BBM Testlab op de twintig meest genoemde probleemlocaties testen uitvoeren. Vanuit een auto worden met mobiele telefoons van verschillende providers gesprekken en berichten verstuurd. De kwaliteit wordt gemeten en letterlijk in kaart gebracht.