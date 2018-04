Enquête: 85 procent van mariniers wil niet naar Zeeland

De enquête is door ongeveer 1.300 mariniers ingevuld. Dat is zo’n 60 procent van alle personeelsleden van het korps in Doorn. De verhuizing staat gepland voor 2022, maar er komt onder leden van het korps steeds meer protest tegen het vertrek uit Doorn. Veel mariniers hebben al een andere baan of zijn op zoek naar een nieuwe betrekking. Zij menen dat hun sociale leven in Doorn en omgeving ligt en dat ook hun partners in deze regio een leven hebben opgebouwd.

Op de vraag 'Verhuist u naar de regio Zeeland in verband met de opening van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne?' antwoordt slechts 0,4 procent van de ondervraagden 'Zeker wel'. Ook weinig mensen vullen in: 'Waarschijnlijk wel' (0,6 procent), 'Weet ik nog niet' (1,5 procent) of 'Waarschijnlijk niet' (6,4 procent). Verreweg de meeste mariniers - 85,8 procent - kiest voor 'Zeker niet'.

Opvallend is wel dat nogal wat mariniers nu kennelijk niet zo veel moeite hebben om een flink eind naar hun werk te reizen, maar dat dit verandert als de kazerne in Zeeland staat. Nu rijdt meer dan 33 procent meer dan een uur naar het werk; maar als de vraag wordt gesteld hoe lang de reistijd in de toekomst nog mag zijn, vindt nog maar 14 procent een reistijd van meer dan een uur acceptabel.

Arjen Rozendal van de vakbond Algemene Federatie van Militair en Burger Personeel (AFMP) is niet verbaasd over die 85 procent. Er is de laatste maanden steeds meer verzet ontstaan, zegt Rozendal. De enquête heeft van 19 tot en met 30 maart op de website van Defensie gestaan. ,,Donderdag zijn de resultaten bekendgemaakt. 85 procent is heel hoog. Dit zit mensen ook hoog. Sinds enkele maanden ben ik steeds meer van mijn tijd aan de mariniers kwijt. Ik ben dus niet verrast over dat cijfer.’’