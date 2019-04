Enorme wolk met Saharazand trekt vanavond over Zeeland, auto's kunnen vies worden

Aantal megastal­len verviervou­digd in Zeeland

12:57 VLISSINGEN - Het aantal megastallen in Zeeland is in zeven jaar verviervoudigd. In 2010 telde de provincie nog drie van dergelijke stallen; in 2017 waren dat er dertien. Dat blijkt uit een analyse van Wakker Dier, op basis van cijfers van Wageningen University.