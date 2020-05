Enorme puzzel voor Zeeuwse middelbare scholen. Wie krijgt wanneer les?

De scholieren moeten anderhalve meter afstand kunnen houden. Dat is een hele opgave. ,,Wij gaan de klassen met meer dan twintig leerlingen, in drieën delen”, vertelt locatiedirecteur Monique Wagenveld van Nehalennia Breeweg in Middelburg. ,,In de lokalen is straks plek voor negen tot dertien scholieren. De leerlingen stellen zich op in een rij en wie het eerste binnenkomt, gaat achteraan zitten en zo vullen we het lokaal van achter naar voren. Terwijl die jongeren les krijgen, zal de docent ook de rest van de klas die thuis de les volgt, in het oog moeten houden. Dat is een ingewikkelde situatie.”