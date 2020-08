Enorme puinhoop op Walcherse strand na extreme zomerdag: ‘Nog nooit zo druk meegemaakt’

Het is een extreme dag geweest

Zelfs gisteravond laat en vannacht was het door de hitte nog enorm druk op de stranden. Ook eind mei was er een zomerse avond met hetzelfde resultaat. Tim Wouters, directeur van Stichting Strandexploitatie Veere (SSV) zag de bui ook gisteravond al een beetje hangen. ,,Het is een extreme dag geweest. Belgen, Duitsers en ook Nederlanders die in eigen land blijven. Zo druk als gisteren heb ik het nog nooit meegemaakt. Het is heel lastig om iets aan het afvalprobleem te doen, we hebben onze capaciteit al verdrievoudigd. Er staat geen prullenbak meer in de loods en op sommige stukken strand delen we vuilniszakken uit. We zitten aan onze grenzen. Toiletten moeten ook vaker schoongemaakt worden vanwege corona. Maar we zullen deze troep nooit accepteren.”