Enorm stopcontact vaart over Westerschelde

Open atelier Lucy de Graaf in Kapel van Hoogelande

11:58 VLISSINGEN - Kunstschilder Lucy de Graaf gaat aan het werk in de Kapel van Hoogelande, tussen Middelburg en Biggekerke. Van maandag 20 tot en met woensdag 29 augustus houdt ze daar open atelier. Ze werkt aan grote doeken, waarmee ze in de loop van de publieksdagen de hele ruimte wil bekleden. Ze geeft, zoals ze dat zelf zegt, ,,vorm aan grote menselijke emoties in basale figuren die stevig met de aarde verbonden zijn. Het kleurenpalet sluit aan bij de kleuren in de kapel.''