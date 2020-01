Enorm bereik voor Zeeuwse campagne arbeidskrachten: 900.000 kijkers

Met name rondom Concert at Sea was het bereik ‘enorm’, zegt gedeputeerde Jo-Annes de Bat. Hij is zeer tevreden over de campagne ‘Jouw leven in Zeeland’, die bedoeld is om mensen te interesseren voor een baan in Zeeland. Bezoekers van de drie evenementen konden op een makkelijke manier een video maken over hoe hún leven in Zeeland eruit zou zien en die delen via sociale media. Daar zijn ze dus massaal bekeken.