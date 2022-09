‘Enkele Reis’ zet je steeds op het verkeerde been: Wat is echt en wat is gespeeld?

,,Het verhaal is enkele jaren geleden geschreven door Lex Passchier”, vertelt regisseur Derek Meijer. ,,Hij is een begenadigd scriptschrijver van onder meer Moordvrouw en De 12 van Oldenheim. Zijn schrijfstijl is erg leuk. Normaal wordt er bij een thriller vooral ingezet op het spanningselement, maar Passchier verwerkt ook veel humor in zijn teksten. Wat ook leuk is, het stuk heeft meerdere lagen. Daardoor vraagt het publiek zicht constant af: Wat is nu echt en wat is gespeeld? Als je denkt dat je het snapt, komt er weer een verwikkeling die voor een nieuwe twist zorgt.”