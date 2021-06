Enige Zeeuwse nachtapotheek zit nu in Middelburg

Het is alweer ruim twee jaar geleden dat de nachtapotheken in Terneuzen en Goes werden gesloten en dat die in Vlissingen de enige nachtapotheek voor heel Zeeland werd. Vanaf dat moment krijgen mensen ‘s nachts medicijnen toegediend door hun huisarts of brengt een bezorgdienst medicijnen aan huis. In een enkel geval moeten mensen ze zelf ophalen bij de nachtapotheek. De ingrijpende maatregelen waren nodig om te voorkomen dat patiënten vele tientallen euro’s meer moesten gaan betalen voor hun medicijnen.