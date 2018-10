Enige Zeeuwse meteoriet komt naar Middelburg

MIDDELBURG - Overblijfselen van de meteoriet van Ellemeet komen voor het eerst sinds de inslag in 1925 terug naar Zeeland. Een brokje en drie buisjes gruis van het bijzondere gesteente zijn vanaf vrijdag bijna een jaar lang te zien bij Volkssterrenwacht Philippus Lansbergen in Middelburg.

De meteoriet, die op 28 augustus 1925 insloeg in de weilanden bij Ellemeet en Serooskerke (S), is de enige bekende Zeeuwse meteoriet. Inwoners hoorden die dag tussen elf en twaalf uur een fluitend geluid. Het verhaal gaat dat koeien en paarden wild werden. Daarna volgde een enorme klap: een stuk gesteente van tien centimeter doorsnee en ruim een kilo zwaar viel op de aarde. De meteoriet sloeg een gat van een halve meter diep in de grond. Even later kwam twee kilometer verderop nog een kleinere steen naar beneden. Zo'n inslag op land is zeldzaam: de meeste meteorieten komen in zee terecht.

De stenen die bij Ellemeet op aarde vielen, blijken afkomstig te zijn van de planetoïde Vesta. Vesta staat 2,4 keer zo ver van de zon staat als de aarde. De planetoïde heeft drieënhalf jaar nodig om rond de zon te draaien. De brokjes hebben er 24 miljoen jaar over gedaan om in Zeeland op de aarde te vallen.

De meteoriet barstte op de grond uit elkaar. De brokstukken zijn na de inslag ter beschikking gesteld aan sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht. In augustus 2014 ging een deel van de stenen verloren bij een inbraak. De inbrekers waren op zoek naar kostbaarheden, maar namen ook het kistje met de meteoriet mee. Het museum deed destijds een dringende oproep aan de inbrekers om het gesteente terug te brengen.

De meteoriet werd aanvankelijk later in de bosjes gegooid bij een tennisbaan in Utrecht. Tennissers die op zoek waren naar hun bal vonden de meteoriet flink beschadigd terug. De meteoriet was eerst zo groot als twee vuisten. Hij bestaat nu uit één groot brok, vijftien kleinere stukjes en flink wat gruis. De meteoriet is inmiddels Nationaal Erfgoed geworden, en wordt gebruikt voor onderzoek, onderwijs en tentoonstellingen.