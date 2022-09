Energierekening zwembaden en theaters is niet meer te betalen: ‘Ik betaal nu 250.000 euro per jaar voor één zwembad’

Stroomgat­paal­tje vertelt de lokale tragedie van Watersnood­ramp

Het Watersnoodmuseum wil volgend jaar 96 stroomgatpaaltjes hebben geplaatst. Eentje bij elk gat dat bij de Watersnoodramp in 1953 in een dijk werd geslagen. Met op elk paaltje een verwijzing naar informatie over wat zich op die plek heeft afgespeeld.

7 september