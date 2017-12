Energiebedrijf PZEM voorziet 70 miljoen verlies in 2018

In 2016 maakte PZEM dankzij een meevaller nog een papieren winst van 57,5 miljoen euro. Zonder die meevaller zou het bedrijf 28,5 miljoen euro in de min zijn gedoken. In 2018 pakt het verlies met 70 miljoen euro een stuk groter. Toch toonde financieel directeur Frank Verhagen zich woensdag in de aandeelhoudersvergadering optimistisch. Met betere energieprijzen gaat PZEM de moeilijke jaren overleven.

,,Er is nog steeds overcapaciteit in de energieproductie. Toch verandert de situatie snel. Anderhalf jaar terug was de energieprijs 25 euro per Megawattuur, nu zitten we rond de 40 euro. Dat is een derde meer. De verwachting is dat we rond het jaar 2022 op 44 euro uitkomen. Gezien de huidige trend moet er meer inzitten. Ja, ik ben best positief over de toekomst, al blijft het natuurlijk ook een beetje koffiedik kijken.''

Voorspellingen over de energieprijs veranderen immers per maand. Volgens de pas verschenen Nationale Energieverkenning 2017 stijgen de elektrictiteitsprijzen na 2021 wel iets, maar dat duurt hooguit tot 2025. Daarna duiken de prijzen weer omlaag omdat er veel groene stroom van nieuwe windparken (op zee) en zonnepanelen op de markt komt. Omdat het soms hard waait en dan weer een dag windstil is, komen er steeds meer pieken en dalen op het hoofdelektriciteitsnet. Die moeten worden opgevangen. De PZEM werkt dan ook een 'verdienmodel' om het netwerk van landelijk netbeheerder TenneT te stabiliseren.

De PZEM, de productietak van wat ooit het Delta-imperium was, lijkt in zijn huidige vorm niet heel lang meer door te gaan. De aandeelhouders, de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen willen het bedrijf ontvlechten en in delen verkopen. Niemand wil wachten tot de 800-900 miljoen euro die zijn binnengehaald met de verkoop van de consumententak van DELTA (aan EQT) en het netwerkbedrijf (aan Stedin) zijn verdampt. De PZEM in de benen houden, vormt met de huidige marktprijzen ook een te groot risico voor publieke aandeelhouders.