Energiebedrijf Ørsted en mbo-school Scalda slaan handen ineen

Ørsted bouwt de helft van het windpark Borssele, dat 22 kilometer uit de Zeeuwse kust verrijst. Voor de coördinatie tijdens de bouw en voor onderhoud in de komende 25 jaar bouwt het Deense energiebedrijf een onderhoudsstation aan de Buitenhaven in Vlissingen. Voor de bouw en onderhoud van windparken op zee zijn vele handen nodig. Tijdens de bouw zijn 1.000 mensen nodig. Onderhoud levert 50 tot 100 banen op.

Scalda, HZ University of Applied Sciences, havenbedrijf North Sea Port en de provincie sprongen vorig jaar al op de ontwikkeling in door samen het bedrijf The Wind Technicians op te richten. Detacheringsbureaus werven al langer mensen om ze om te scholen tot onderhoudsmonteur. In september begint de eerste lichting bij Scalda. Ørsted gaat dan gastcolleges geven, bedrijfsbezoeken organiseren en stageplaatsen scheppen. Ook adviseert Ørsted Scalda bij het opzetten voor een Centrum voor Innovatief Vakmanschap Wind op Zee.