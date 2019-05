Energie Agentschap: ‘Hou kerncentrales langer open’

In veel landen staan kerncentrales die ergens in de komende jaren gesloten zullen worden, zoals die in Borssele in 2033. Daarnaast willen sommige overheden van ze af, vanwege bezorgdheid over veiligheid en andere zaken. Dat zou betekenen dat er in ontwikkelde economieën 2040 twee derde minder nucleaire capaciteit is. Dat gemis kan niet zomaar door windmolens en zonnepanelen opgevangen worden, of de energieprijs moet flink omhoog gaan.