Enduris legt duizenden zonnepanelen op eigen hoogspanningsstations

GOES - Regionaal netbeheerder Enduris laat totaal 2000 zonnepanelen op haar eigen hoogspanningsstations in Zeeland leggen.

Enduris heeft elf hoogspanningsstations, onder meer in Goes, Westdorpe, Middelburg, Terneuzen-Zuid en Hulst. De 2000 zonnepanelen zijn naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar geïnstalleerd. Ze wekken samen 550 Megawatt-uur aan duurzame stroom op. De netbeheer vermindert zijn eigen CO2-uitstoot zo met 80.000 kilo per jaar.

De panelen worden alleen gelegd op stations waarop voorlopig nog voldoende capaciteit beschikbaar is, zodat Enduris andere lokale initiatieven voor duurzame opwek niet in de weg zit. Dat zou kunnen gebeuren op Schouwen-Duiveland en Tholen waar het regionale elektriciteitsnet bijna vol zit. De panelen verschijnen onder meer op stations in Westdorpe, Goes en Middelburg.

Enduris zet verschillende groene stappen. Het regiokantoor in Goes wordt in 2021 volledig gerenoveerd met duurzame verlichting, zonnepanelen en voorzieningen voor een (groen) wagenpark. Ook rijden inmiddels alle bussen van Enduris op biodiesel.