En weer is de Zeeuwse brandweer trager bij branden dan de gestelde normtijden

COLUMN ERNST JAN ROZENDAAL Argus

7:00 Ik kan ’m vandaag ophalen bij de boekhandel. Argus, de biografie. Er verschijnen niet zo heel veel levensbeschrijvingen van journalisten, zeker niet van fictieve. En dat is Argus. Hij is namelijk de journalist van De Rommeldamse Courant, het dagblad dat gelezen wordt door Tom Poes, ambtenaar Dorknoper, burgemeester Dirk Dickerdack en kruidenier Garmt Grootgrut, de voornamelijk dierlijke personages uit de strips van Marten Toonder. Of de hoofdpersoon Olivier B. Bommel De Rommeldamse Courant wel eens inkijkt, is niet helemaal duidelijk. ,,Geen wonder dat het slecht gaat met de wereld zoals men kan lezen in de kranten, die ik niet lees, omdat ze me bedrukken”, zegt hij immers.