En toen stak prinses Amalia haar vingertje op

Vandaag is Jaap Stok voor het laatst hulpsinterklaas. Vijfentwintig jaar lang bezocht de nu 73-jarige Middelburger de Bloemcampschool in Wassenaar. Voor wie het niet wist: dat is de basisschool waar de drie prinsessen Van Oranje het abc leerden. Niet dat het Sinterklaas iets uitmaakt - hij vindt álle kindertjes even lief. Stok koestert mooie herinneringen aan blije gezichtjes en vermakelijke momenten. ,,Staat er een juf op haar horloge te tikken, zo van: schiet op, Sinterklaas, u loopt uit, de volgende groep staat te wachten! En dan zeg ik met een uitgestreken smoel: 'O! Is die kapot? Zet je schoen maar, dan komt er een nieuw. Sinterklaas laat zich niet haasten. Dat moeten die jonge juffen nog leren."



Terug naar 2009. Amalia van Oranje zit in groep drie. Stok: ,,Normaal mogen ouders en grootouders er niet bij zijn als Sinterklaas met zijn Pieten in de klas komt, maar in groep drie mag dat voor één keer wel." Daar zitten ze dan, de vijftig kindertjes uit beide groepen drie. Eromheen de trotse ouders. Heel onopvallend, geflankeerd door een rechercheur in truitje en poloshirt, zit daar ook mevrouw Van Oranje tussen. ,,De kinderen hadden fantastisch gezongen", herinnert Stok zich. ,,Ik zei: dank je wel! Sinterklaas gaat jullie bedanken met een Spaans lied. Want mijn Pieternel - mijn dochter Liza - woont in Spanje en had een lied van Mercedes Sosa ingestudeerd."