‘En ik van jou’ wint Gouden Zeester in Vlissingen

Het resultaat ging maandag in première en werd beoordeeld door een jury. Die vond de film van Maarten Swaan het beste en bekroonde deze met de Gouden Zeester. Een film met een zwaar thema, maar heel licht gebracht. Een ontroerend, schattig verhaal. Liefdevol en zorgvuldig gemaakt. Gedragen door goede acteurs, een productie die klopt in zichzelf. Technisch in orde: goed geënsceneerd en gedecoupeerd, consequent in zijn vorm met goede dialogen. Misschien een tikkeltje braaf. Maar de film raakt je echt. En er blijft wat te raden over, de makers spelen met verwachtingspatronen', luidde het jurycommentaar.