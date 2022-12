Emma is zwart-wit en Nancy gaat op chique

Na 12 jaar verlaat chef Syrco Bakker het met twee Michelin-sterren gekroonde restaurant Pure C in Cadzand-Bad van Sergio Herman .

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wielrenster Shirin van Anrooij is figuurlijk niet vies van een beetje modder. Letterlijk niet.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Motocrossster Nancy van de Ven schitterde tijdens FIM Awards - een evenement voor crosskampioenen - in het Italiaanse Rimini. Het was de eerste keer dat de Vlissingse daar aanwezig was.