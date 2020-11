Emma Heesters verrast fans met kerstsingle

Kleurige stenen zwerven door Breskens en Schoondij­ke

16 november BRESKENS - Ga je lekker naar het strand, de zeedijk, de speeltuin, of wandel je zomaar door Breskens of Schoondijke. Goed kijken dan, want er zijn overal stenen neergelegd. Beschilderde stenen, in alle kleuren en maten. Bedoeld om jou een glimlach op het gezicht te bezorgen.