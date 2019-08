Emma Heesters swingt met Sex Machine in nieuwe reeks Beste Zangers

Reportage | video Oester­kweek komt van de grond

19:30 YERSEKE - Het zijn zware tijden in de oestersector. Al een paar jaar richten het herpesvirus en de oesterboorder op de bodem van de Oosterschelde een ware slachting aan onder kromme oesters. De oesterboorder is aartsvijand nummer één. Om te ontsnappen aan de oesterkiller experimenteren enkele bedrijven met kweek op tafels en in hangmandjes. Het is de toekomst, denkt oesterteler Adriaan van der Plasse van Delta Ostrea. ,,Want de oesterboorder gaat nooit meer weg.”