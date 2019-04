Emma Heesters naar Ibiza met Beste Zangers

Dat heeft Avrotros bekend gemaakt. Andere deelnemers zijn Rolf Sanchez, Floor Jansen, Ruben Annink en Tim Akkerman (voorheen zanger van Di-Rect). Ruben Annink deed mee aan The voice kids en De beste singer-songwriter. Floor Jansen is zangeres van de band Nightwish en Rolf Sanchez is een latin-zanger.

Emma Heesters is wereldberoemd op internet. Nog geen vijf jaar geleden zette ze haar eerste video online. Begin januari doorbrak ze de magische grens van een miljoen abonnees op Youtube. Elke week uploadt ze een video op haar YouTube-kanaal waarin ze een populair liedje zingt.

Ibiza

De opnames op Ibiza vinden komend weekeinde plaats, meldt omroep Avrotros. Of het team daarmee compleet is, is onbekend. Waarschijnlijk wel omdat vorig jaar ook zeven vocalisten meededen.