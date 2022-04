Emma Heesters leidt Wesley af en Hugo de Jonge heeft een klapband

De Goese band Racoon heeft gisteren een Edison gekregen voor voor het Nederlandstalige album Spijt is iets voor later. Al had zanger Bart van der Weide 'daar helemaal geen prijs voor hoeven hebben'.

Ook die andere Zeeuwse band, Bløf, werd verrast met een onderscheiding, een koninklijke welteverstaan. De bandleden werden geridderd door de Middelburgse burgemeester Harald Bergmann.

Boerin Bertie Steur uit Renesse deed mee aan het programma Make Up Your Mind, waarin BN’ers worden omgetoverd tot drag queens. Bertie's alter ego ‘Snolly Pardon’ was ook voor haarzelf onherkenbaar.

Zangeres Emma Heesters uit 's-Gravenpolder heeft zich voor deze foto gehuld in een shirt van voetbalclub Anderlecht, waar haar vriend Wesley Hoedt speelt. Op zijn reactie vol met verlangende smiley's heeft ze een helder advies: 'go focus on the game now'.

Minister Hugo de Jonge, die opgroeide in Zeeland, heeft dan geen sport meer in zijn portefeuille, hij mag graag een rondje trappen. Een klapband neemt hij op de kop toe.

Wielrenster Shirin van Anrooij uit Kapelle deed zondag tot diep in de finale van de Amstel Gold Race mee voor een topklassering. het was voor het eerst dat ze meedeed aan de legendarische wilerronde. Uiteindelijk finishte ze als zestiende.

Kunstenares Tinkebell, alias Katinka Simonse uit Goes, heeft iets met opgezette dieren. Zoals haar paard Cupcake op rollerskates.

