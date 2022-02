Emma Heesters heeft er vijf miljoen en Yentl Schieman bedenkt een nieuw woord

Vesting­cross krijgt andere datum: wereldtop komt nu al veel vroeger in de winter naar Hulst

HULST - De Vestingcross in Hulst wordt de volgende winter veel eerder gereden dan normaal: al op 27 november is de wereldbekerwedstrijd in Zeeuws-Vlaanderen aan de beurt. Tot nu toe kwamen de beste veldrijders van de wereld steeds in het eerste weekeinde van januari of zelfs pas in februari hier naartoe.

14 februari