Emma Heesters gekiekt in sexy bikini en Tinkebell verandert dood konijn in speelgoed

2 april GOES - Na een jaar gaan ze elkaar weer ontmoeten: de zwarte zwanen Fred en Frederique. Ooit vormden ze een koppeltje in de Goese veste. Of de liefde er nog is, valt te bezien. ,,Voor hetzelfde geld vechten ze elkaar nu de tent uit.’’