Emilie is 14 jaar weg uit Zeeland: ‘Ik herken niet alles in Burgh-Haamstede meer. Dat is helemaal niet leuk.’

Waar kom je vandaan?

,,Ik ben geboren in het ziekenhuis van Zwolle. Mijn ouders woonden in Ommen. Op heel jonge leeftijd had ik last van chronische bronchitis. Een kinderarts raadde aan in de buurt van de zee te gaan wonen. Mijn ouders besloten in Zeeland werk te zoeken. Mijn vader vond dat bij busmaatschappij ZWN. Na een periode van pendelen tussen Ommen en Zierikzee en een eindeloze zoektocht naar huizen vestigden we ons in Burgh-Haamstede. Eerst nog een aantal maanden bij mensen in een huisje in de tuin. Met dit echtpaar hebben mijn ouders altijd contact gehouden. ‘Tante’ Annie zien ze nog regelmatig.”