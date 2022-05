Emergis last tijdelijke aanmeldstop in voor kinderen en jongeren. ‘Psychiaters en psychologen zijn schaars’

Zeeuwse illustra­tor live in actie tussen winkelend publiek: ‘Zal ik je een foto van mijn honden sturen?’

GOES - Piep, piep, piep - een hoogbejaarde dame rijdt achteruit met haar elektrische rolstoel door boekhandel De Koperen Tuin in Goes. Ferdy Remijn tekent onverstoorbaar verder.

8 mei