Emergis krijgt ‘op zijn donder’ van inspectie

Poll Gemopper over duurder internet, tv en bellen van Delta

20:05 MIDDELBURG - Delta verhoogt de tarieven voor internet, tv en bellen per 1 juli. Klanten met een alles-in-1-pakket zijn gemiddeld 30 euro per jaar meer kwijt. Ook bellen naar het buitenland met een vaste lijn wordt in sommige gevallen flink duurder. Niet iedereen is daar blij mee.